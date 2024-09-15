Обмін полоненими, який відбувся 14 вересня примітний тим, що українська сторона намагалася звільнити і повернути до дому саме тих воїнів, які зазнали важких поранень та мають важкі захворювання. Про це розповів речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.
"Досить багато серед 103 наших громадян, захисників потребують медичної допомоги. Це справді досить серйозні діагнози, які потребують доволі тривалого лікування. Є люди, які втратили слух, і люди, які не розмовляють, на жаль. І це не лише наслідки тих поранень, які вони отримали, а також і наслідки негуманного поводження в полоні. І наслідки того, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримав повного доступу до місць утримання українців", – акцентував Яценко в етері телемарафону.
Він зазначив, що Україна завжди намагається використати всі можливості та звільнити всіх українців, яких може.
"Але, дуже прикрий той факт, що фактично російська влада забула про ті сотні і сотні росіян, які теж часто знаходяться в полоні вже понад два роки. І оскільки вони не такі медійні, як ті, приміром, строковики з Курської області, то їхня доля загалом в Росії не дуже когось і цікавить", – підкреслив речник Координаційного штабу.
На уточнююче питання про те, чи наполягала РФ на тому, щоб обмінювати українських воїнів саме на строковиків з Курської області, речник Координаційного штабу відповів, що наразі не може розкривати деталі.
"Ми завжди намагаємося знайти ті формули, які прийнятні як для української сторони, так і для протилежної сторони. А для нас основне – це здоров’я і життя наших людей. Я не можу зараз розкрити формули обміну – саме скільки на скільки і кого на кого ми обміняли. Але треба розуміти, що наш обмінний фонд залишається великим. Ті досягнення Сил безпеки та оброни, які нам зараз дозволяють проводити більше обмінів і частіше проводити ці обміни, цей фонд в нас залишається. Тому, ми можемо сподіватися і на майбутні хороші новини", – пояснив Яценко.
Він додав, що цей обмін відбувся за допомоги ОАЕ, проте деталі посередництва не розголошуються для безпеки наступних обмінів.
"Оскільки зараз ще тривають підготовка і перемовини, то щоби ці перемовини не зірвалися, деталі ми не будемо розголошувати. Це вже восьмий обмін за участі і за допомоги Об'єднаних Арабських Еміратів. Україна, Координаційний штаб, всі державні органи завжди дуже поважаємо цю допомогу, коли ми знаходимо третю сторону – посередника. Для нас це дуже важливо", – наголосив Яценко.
Примітно, що зараз майже не фіксуються випадки, коли російські військовополонені, які потрапляють у список на обмін, не хочуть повертатися додому – в РФ.
"Так, є одиничні випадки. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, ці люди будуть перебувати в полоні до завершення бойових дій. Але їх справді дуже мало. Власне, 99%, а може навіть більше тих росіян, які у нас знаходяться, бажають повернутися назад. І багатьом з них дуже прикро розуміти, що Росія обмінює тільки тих, хто нещодавно потрапив до нас у полон. А ті, хто вже давно там – про них давно забули, їхня доля загалом не цікавить російське керівництво", – констатував Яценко.
Обмін полоненими
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в рамках обміну з російського полону звільнено ще 103 українських воїни. Додому повернулися 82 рядових та сержанти, 21 офіцер, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Віомо, що з полону були звільнені захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Це – воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, поліцейські.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести вже 57 обмінів військовополоненими та повернути додому 3 тис. 672 українців.
Зазначимо, що напередодні, 13 вересня, 49 українців та українок повернулися з російського полону. Серед звільнених були цивільні особи та воїни ЗСУ, Національної гвардії, службовці Національної поліції, Держприкордонслужби. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що вдалося звільнити також частину захисників і захисниць "Азовсталі".