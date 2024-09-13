Серед звільнених є цивільні особи та військовослужбовці.

Ще 49 українців і українок повернулися з російського полону. Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - розповів Зеленський.

Глава держави подякува команді, яка забезпечує визволення полонених і заручників із російської неволі.

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"І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - повідомив президент.

Хто така Леніє Умєрова, яку вдалося визволити з неволі РФ

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2022 року кримська татарка і громадянинка України Леніє Умерова намагалася потрапити з Києва до окупованого Криму до свого батька, який має онкологічне захворювання. Її затримали після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.

11 вересня 2024 року Зеленський наголосив, що міжнародні партнери України повинні чинити тиск на Росію для того, аби відбувся обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх" і на волю могли вийти не тільки військовополонені, але й політичні в'язні. Україна працює з ОАЕ, Катаром, Туреччиною, Азербайджаном та іншими з метою визволення кримських татар з російських тюрем.

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