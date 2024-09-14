Серед тих, хто повернувся, - захисники "Азовсталі".

Відбувся черговий обмін полоненими з Росією, Україна повернула додому 103 воїнів. Про це у Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші - вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських", - заявив він.

Глава держави подякував команді, яка опікується обмінами, за такі хороші новини для України.

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє - з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один - з Сил територіальної оборони.

"Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один - Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими 14 вересня - відео

Всі звільнені цього разу - чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Зазначається, що звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя - 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" - 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців Чорнобильської атомної електростанції.

"Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян", - зазначили у Штабі.

Крім того, зауважується, що Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.

Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підкреслив, що переважна більшість звільнених - "люди, які утримувалися з перших днів війни".

"Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився", - наголосив він.

Омбудсмен додав, що загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести вже 57 обмінів військовополоненими та повернути 3 тис. 672 українця.

Обмін полоненими 13 вересня

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ще 49 українців та українок повернулися з російського полону. Як зазначив Зеленський, це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Зокрема, це Леніє Умєрова - дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що серед звільнених - 15 воїнів НГУ, 13 військовослужбовців Військово-морських сих, четверо військовослужбовців ДПСУ, шестеро військовослужбовців ЗСУ, двоє військовослужбовців Територіальної оборони, семеро цивільних та двоє - з Нацполіції.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що стан здоровʼя повернутих "дуже тяжкий", багато з цих людей втратили десятки кілограмів, коли перебували в російській неволі.

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