Дмитро Лубінець нагадав, що Україна виконує Женевські конвенції.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав російських окупантів, яких повернули сьогодні, 6 грудня, до Росії. 60 загарбників обміняли на 60 українців.

За словами омбудсмана, російські військові отримували в українському полоні нормальне харчування, медичну допомогу, з ними не було жорстокого поводження.

"На фото та відео можете побачити, що росіяни в нормальному фізичному стані, що свідчить про те, що Україна гарантує дотримання Женевських конвенцій! Тому підкреслюю, що росіянам не варто боятися й краще продовжувати здаватися в полон Збройним силам України!", - йдеться в повідомленні Лубинця.

Відео дня

При цьому він опублікував відео, що підтверджує його слова. На кадрах всі окупанти тепло одягнені, виглядають досить добре, не виснажені, слідів побоїв немає.

Обмін полоненими 6 грудня - що відомо

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні, 6 грудня, відбувся новий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися ще 60 захисників, серед військових 15 офіцерів й 45 рядових та сержантів.

Крім того, серед звільнених 34 захисники Маріуполя, з них 14 - з "Азовсталі". Також є ті, кого утримували в Оленівці, де Росія влаштувала теракт.

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