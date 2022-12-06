Також він зазначив, що велика кількість українських цивільних заручників є підтвердженням недієвості та інертності Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

З кожним новим деокупованим містом, ми спостерігаємо все більшу жорстокість російських військовослужбовців стосовно мирних громадян.

Про це повідомив у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець інформуючи про зустріч з делегацією, яку очолив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Омбудсмен зазначив, що у Херсоні було не просто утримання в полоні цивільних, що вже є порушенням норм МГП, а й спільне утримання жінок і чоловіків в одній тісній камері по декілька тижнів.

"Також, ми задокументували цілодобове аудіо та відеоспостереження за полоненими та застосування тортур через їх міжособистісне спілкування. Наводять жах факти створення камер для дітей, де російські військовослужбовці утримували та катували неповнолітніх", - сказав він.

Відео дня

Лубінець говорив про терористичні дії Росії, яка виставляє умови і вбиває невинних у разі їх невиконання, тому "світ повинен це зупинити".

Він зазначив, що йшлося на зустрічі про гендерно обумовленого насильства, в тому числі відносно дітей, а також про дотримання прав дитини в контексті примусової депортації та викрадення дітей, а також системну геноцидну політику РФ стосовно українських дітей, яких примусово переводять під російське громадянство.

Лубінець зазначив, що йому не довелося пояснювати, як саме росіяни руйнують енергосистему України, бо Верховний комісар на власні очі побачив, як це відбувається і що жертвами стають мирні громадяни, а життя опиняється під ризиком у найвразливіших.

Він додав, що Україна зацікавлена у створенні ефективної міжнародної системи захисту прав військовополонених, зазначивши про недієвість та інертність Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"І наявність великої кількості цивільних заручників цьому підтвердження", - додав він.

Жорстокість російської армії

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Лубінець в ефірі інформаційного телемарафону. розповів, що у виявлених в Херсоні катівнях окупанти піддавали цивільних людей жорстоким тортурам та всі знущання записували на відео.

Встановлено дві катівні, де десятками людей піддавали тортурам і вже є підтверджені факти того, що після цього їх вбили. Є свідчення, що окупанти били людей електрикою та металевими трубами, їм ламали кістки.

У жовтні повідомлялося, що вже відкрито 43 кримінальних провадження, які стосуються сексуальних злочинів окупантів проти мирного населення.

Правозахисна організація Amnesty International у доповіді про війну звинуватила Росію у злочині проти людства.

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