Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці.

Україна провела новий обмін полоненими, у результаті якого додому повернулися ще 60 захисників.

Як повідомив у Telegram голова ОП Андрій Єрмак, серед військових 15 офіцерів та 45 рядових і сержантів.

"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Це - краща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ - триває битва за життя", - написав він.

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У списку є також захисники Маріуполя.

"У сьогоднішньому "списку 60" їх 34, в тому числі 14 - з "Азовсталі". Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці", - зазначив Єрмак.

Обмін полоненими – новини

1 грудня Україна повернула з російського полону додому 50 захисників – поранених у боях за Луганську, Донецьку області, а також оборонців Маріуполя.

23 листопада було визволено 35 військових, зокрема нацгвардійців, яких росіяни полонили в Чорнобильській зоні ще на початку вторгнення.

24 листопада з російського полону повернули ще 50 українських воїнів. Серед них – 20 бійців Нацгвардії, 12 – Військово-морських сил, 10 – Збройних сил України, 6 – Державної прикордонної служби, 2 – територіальної оборони.

26 листопада з російського полону вдалося звільнити ще 12 українців. Серед них - чотири бійці ВМС, два нацгвардійці, два прикордонники, один з ТрО, а також подружжя та чоловік, якого вважали зниклим безвісти.

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