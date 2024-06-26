Це було частиною домовленостей у рамках великого обміну полоненими, який відбувся вчора.

У рамках вчорашнього обміну полоненими Україна передала російській стороні митрополита УПЦ МП Іонафана, засудженого за виправдання російської агресії. Про це пише BBC з посиланням на офіційного представника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

За словами Ковальова, Іонофан ще 10 квітня погодився піти на обмін.

Про звільнення Іонофана повідомляла також Російська православна церква. За її даними, ця людина була звільнена 22 червня "за клопотанням Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в результаті проведених переговорів".

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Крім того, прес-служба РПЦ ще до офіційних повідомлень про вчорашній обмін полоненими опублікувала новину про зустріч Кирила з Іонафаном із фотографією. Тим самим підтвердилося, що ця людина фізично була передана росіянам ще до вчорашнього обміну.

Хто такий Іонафант

Як писав УНІАН, у серпні минулого року міський суд Вінниці визнав митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана (єпархія УПЦ МП) винним у публічному виправданні російської агресії і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними СБУ, клірик поширював серед вірян пропагандистські листівки із закликами до захоплення влади та зміни державного кордону України. Також СБУ стверджує, що Іонафан на одному із сайтів РПЦ "розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів".

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