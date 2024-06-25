У вівторок, 25 червня, з російського полону повернули 90 українських військовослужбовців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. За його словами, з полону визволили воїнів Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони та прикордонної служби.

"Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної", - написав він.

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