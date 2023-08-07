В єпархії вже заявили, що подали апеляцію на рішення судді.

Міський суд Вінниці визнав митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана (Єлецьких), що відноситься до УПЦ МП, винним у публічному виправданні російської агресії та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє СБУ, за матеріалами якої було винесено вирок, клірик поширював серед вірян пропагандистські листівки із закликами до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також СБУ стверджує, що Іонафан на одному із сайтів РПЦ "розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів".

Офіс Генпрокурора додає, що митрополит порушував закони України ще до повномасштабного вторгнення.

Відео дня

"У січні 2022 року митрополит, керуючись проросійськими ідеологічними мотивами, розмістив на вебсайті єпархії авторську статтю про панівну роль "Московського патріархату" у православному християнстві та заперечення самостійності ПЦУ. Матеріал поширювався в Інтернеті, у тому числі після повномасштабного вторгнення РФ на територію України", – зазначає ОГП.

Суд визнав митрополита винним за всіма пунктами обвинувачення:

ч. 2 ст. 109 ККУ – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

ч. 1 ст. 110 ККУ – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 2 ст. 161 ККУ – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

ч. 3 ст. 436-2 ККУ – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

У єпархії заявили, що митрополит вже подав апеляцію на вирок.

Як раніше писав УНІАН, сьогодні із СІЗО вийшов на волю колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло. Слідство закидає йому порушення рівності прав громадян в залежності від їхніх релігійних переконань, а також виправдання російської агресії.

Як заявив адвокат митрополита, щоб вийти із СІЗО, довелося внести 33 мільйони гривень застави. Цю сумму вдалося зібрати зокрема з пожертв парафіян.

Вас також можуть зацікавити новини: