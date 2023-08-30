Зловмисником виявився місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні.

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала у Полтаві провокатора, який публічно ображав та плював в українських військових.

Як повідомила прес-служба відомства, зловмисником є місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні.

Правоохоронці задокументували випадок, коли у середмісті Полтави він почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Зокрема, чоловік звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші". Крім того, він плюнув у бійця ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні.

Відео дня

Провокатор знімав усе на камеру телефона, а потім відзняте відео з "коментарями" виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

За даними СБУ, у такий спосіб затриманий вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

Наразі правоохоронці також перевіряють інформацію про те, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

"Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя. Однак правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру", - розповіли в СБУ.

Водночас, в Офісі генпрокурора уточнили, що ввечері 29 серпня правоохоронці намагалися перевірити у цього ж чоловіка документи, коли той перебував у публічному місці. Під час перевірки документів провокатор вчинив бійку та завдав тілесних ушкоджень одному з поліцейських.

Скандал з фітнес-тренером

Як раніше повідомляв УНІАН, у липні цього року Роман Заволока, який веде один з полтавських пабліків, посварився з військовими та показав їм непристойний жест. За його словами, захисники "зіпсували йому настрій" та "піддали психологічному навантаженню", попросивши пред’явити документи.

Пізніше мережі з'явився фрагмент розмови представників ТЦК із мешканцем Полтави. На кадрах видно, що представники військкомату поводилися достойно, тоді як Заволока облаяв і плюнув у представників військкомату, бо боявся повістки.

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