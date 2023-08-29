Чоловік провокував військових на бійку, але ті пообіцяли йому відповідь після перемоги.

У Полтаві скандальний фітнес-тренер Роман Заволока облаяв і плюнув у представників військкомату, бо боявся повістки.

У мережі з'явився фрагмент розмови представників ТЦК із мешканцем Полтави. На кадрах видно, що представники військкомату поводилися достойно.

Один з них на камеру показав свої документи та намагався пояснити, що воював добровольцем, отримав контузію, тому зараз служить в ТЦК. Втім, Заволока заявив, що військовий "дурень, який попався на гачок", а тепер за гроші "кошмарить пацанів". .

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"Що ти ще скажеш, гусак лапчастий? Ти ж військовий, на**й, ти ганьбиш форму", — заявив Заволока, плюнувши у військовослужбовця і показав середній палець.

Товариші військкома, які до цього стояли осторонь, заступилися за нього. Однак скандальний тренер не заспокоївся, а лише провокував їх фразою "Ну давай, хочеш ударити мене, давай". Втім, на ці провокації військові не піддалися, пообіцявши йому відповідь за плювок після перемоги.

"Коли виграєте, так? Коли всіх уб’єте там, а потім нас уб’єте, так?", - кричав Заволока.

Згідно інформації місцевих пабліків, один з військових дійсно мав мінно-вибухове поранення отримане в боях на Харківському напрямку. Після тривалої реабілітації його перевели з бойової частини проходити службу до ТЦК СП.

Чим ще відзначився Роман Заволока

У липні цього року Роман Заволока, який веде один з полтавських пабліків, вступив у перепалку з військовими та показав їм непристойний жест.

Все тому, що, за його словами, військові "зіпсували йому настрій" та "піддали психологічному навантаженню", попросивши пред’явити документи. На запитання представників Збройних сил про те, чому він не служить, була досить дивна відповідь "не хочу вбивати людей за гроші".

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