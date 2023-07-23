Жінці довелося перепрошувати на камеру за сказані на емоціях слова.

У Броварах під Києвом власниця торгової точки на базарі вибачилася перед ЗСУ після того, як образила військових під час суперечки через мову. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Як стає зрозуміло із контексту розмови між автором відео і продавчинею, деякий час тому жінка посварилася з військовими, які зробили їй зауваження через російськомовні цінники на товарах.

Зокрема під час суперечки продавчиня заявила, що буцімто не всі російські слова мають відповідник в українській мові, і назвала "тиском на російську мову" прохання зробити україномовні цінники. Але на цьому жінка не зупинилася і на емоціях побажала військовим "підірватися на мінах".

Пізніше за сказані слова жінку змусили вибачатися на камеру. На відео добре видно, що вибачення були озвучені під тиском.

"Добре, я вибачаюся перед ЗСУ... Так, це було сказано не доречно. Я приймаю свою помилку, що я так сказала. Це був нервовий зрив. Я сказала, щоб хлопці підірвалися на мінах, які так поводяться з нормальними мирними людьми. Які, по формі, собі дозволяють робити негідні речі", – сказала підприємиця.

Зокрема "негідними речами" вона вважає ситуацію, коли військові приходять і "знущаються з людей за цю російську мову".

"Це просто якесь знущання. Чому наші люди, українці, завжди кажуть, що у нас ніхто не чіпає тих, хто розмовляє російською мовою, а тут приходять і кажуть "Змініть все українською"? У нас свобода слова в країні!" – обурюється жінка і додає, що на фронті багато російськомовних захисників України, а дехто взагалі приїхав з РФ, щоб воювати на нашому боці.

Наостанок жінка ще раз перепросила саме за "побажання" військовим "підірватися на мінах".

Мовні скандали в Україні

Тема використання російської мови у публічному просторі залишається дуже гострою для України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Періодично довкола цієї теми спалахують скандали.

Так, у квітні все в тих же Броварах продавці у магазині одягу відмовилися обслуговувати клієнтку українською мовою, попри вимогу закону. Своє небажання співробітники мотивували тим, що вони російськомовні. Поліцейським, які прибули на виклик, довелося розбиратися в "конфлікті".

На початку липня працівник магазину у Деснянському районі Києва відмовився перейти на українську мову у розмові з клієнтом та заявив, що "Київ – це російськомовне місто". Вже наступного дня чоловік раптово та без пояснень написав заяву на звільнення та зник, не дочекавшись приїзду поліції.

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