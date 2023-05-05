Він також брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Внаслідок російської атаки Херсонщини у середу, 3 травня 2023 року, загинув лікар-онколог Олександр Моргунов. Він присвятив медицині понад 40 років та врятував тисячі життів.

Про загибель лікаря повідомили в Херсонському обласному онкологічному диспансері. Там розповіли, що Олександр Моргунов також брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

"32 роки працював в Херсонському обласному онкологічному диспансері: спочатку лікарем-онкогінекологом, а з 2006 року на посаді завідувача гінекологічного відділення. Тисячі виконаних операцій, десятки тисяч врятованих життів і вилікованих пацієнток", – йдеться у повідомленні.

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Колеги згадують Олександра Моргунова як професіонала своєї справи, наставника молоді, надійного і відповідального колегу, милосердного лікаря та доброго товариша.

Обстріл Херсонщини 3 травня

3 травня російські окупаційні війська влаштували масований обстріл Херсонської області. Станом на ранок 4 травня повідомлялося, що внаслідок кривавої атаки загинули 23 людини, ще 46 осіб, серед яких двоє дітей, дістали поранень.

У памʼять про вбитих цивільних мешканів в Херсоні та області оголосили триденну жалобу. В ОВА зазначили, що російські війська цинічно обстріляли залізничний вокзал, супермаркети, автозаправку, житлові квартали Херсона та подвір’я домів.

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