46 громадян зазнали поранень.

Внаслідок вчорашнього обстрілу російськими загарбниками міста Херсон і області кількість загиблих громадян зросла до 23 осіб, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - сповістив Прокудін.

Зокрема, місто Херсон ворог обстріляв 16 разів. Під час обстрілів російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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"З особливою жорстокістю обстріляно місто Херсон. 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства; територію залізничного переїзду", - наголошується у повідомленні.

Загалом через останні обстріли з боку РФ 23 людини загинули, 46 (з них дві дитини) – дістали поранення.

Обстріли Херсона та області 3 травня - що відомо

Вчора, 3 травня, російські окупанти інтенсивно обстрілювали Херсон та інші населені пункти правобережжя. Зокрема, загарбники атакували єдиний гіпермаркет, що працював у Херсоні. Внаслідок атаки загинули три людини і ще п'ятеро - отримали поранення. Ввечері стало відомо, що в місті та області загинули 16 людей.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок російських обстрілів Херсону та Херсонської області протягом вчорашнього дня загинула вже 21 людина, ще 48 цивільних поранено.

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