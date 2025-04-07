За його словами, походи для вручення повістки, по якій ніхто не прийде, не проводяться, бо це не ефективно.

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться заморозити війну і вийти переможцем, а для цього українська армія має поповнюватися новими силами.

Про сказав в.о. начальника Пологівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області Віктор Юрчук в інтерв’ю на Телеканалі ТV5.

За його словами, в РТЦК, який він очолює зараз працюють всі ті, хто воював, але отримали поранення чи контузії.

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"Ми людей розуміємо – хтось боїться, хтось втратив близьких. В мене індивідуальний підхід до кожного. Ми нікого не ловимо на вулицях. Нікого в машини не саджаємо. Я організував роботу, побудував систему", - наголосив Юрчук.

За його словами, ходять патрулі з поліцією, затримують людей, якщо в них немає облікових документів. "Перевіряємо. Якщо людина має інвалідність чи відстрочку, то таких людей не затримують. Навіть, якщо їх привезли вночі, бо поліція затримала за порушення комендантської години, то вранці перевірили, що людина має право на відстрочку і відпускаємо. А всіх решта відправляємо на ВЛК і по її результатах ухвалюємо рішення, де людина може служити – чи в тиловій, чи в бойовій частині", - розповів Юрчук.

За його словами, походи для вручення повістки, по якій ніхто не прийде, не робляться, бо це не ефективно.

"Яке може бути ставлення до ухилянтів? Звичайно негативне", - сказав Юрчук.

В.о. начальника Пологівського РТЦК зазначив, що зараз велика кількість "студентів", яким за 50 років, котрі для відстрочки шукають навчальні заклади, щоб отримати бронювання і не йти у військо. За його словами, на сьогодні для багатьох закладів, де була явна корупція, відмінили бронювання, і відбувається призов до війська таких людей.

Мобілізація в Україні

Двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон своїх земляків призовного віку, влившись у похоронну процесію воїна, який загинув на фронті.

Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли порушників кордону, державний прапор. Але прикордонники зазначали, що хитрощі переправників було викрито.

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