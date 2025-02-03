В українській армії і раніше існували корпуси, але у цій структурі майже не було сенсу, каже військовий.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українська армія переходить на корпусну структуру. Підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що це рішення, яке "вже дуже давно назріло".

За його словами, зараз головне – зробити все, аби було досягнуто ефективного результату, а "не просто для звітів". Військовий акцентував, що в Україні і раніше існували корпуси, але у структурі була велика проблема.

"У нас і раніше існували корпуси. Але в цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формальною адміністративною надбудовою над бригадами. А підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту. Тобто ефективна координація була просто неможлива", – пояснив він.

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Жорін наголосив, що якщо йдеться про перехід на корпусну структуру як на більш дієву систему управління військами та масштабування успішних підрозділів, варто зробити одну річ:

"Усі військові частини, що входять до корпусу, мають воювати на одному напрямку. Маю надію, нова організаційна структура війська врахує всі минулі помилки".

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