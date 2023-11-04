Під час допиту вона запевняла, що на другому році війни не розуміла, що каже.

В Одесі дівчина оприлюднила у соціальних мережах відео, у якому прославляє Росію, правоохоронці швидко розшукали та затримали її.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, запис стріму молодих жінок з пропагандою проросійського характеру правоохоронці виявили сьогодні вночі під час моніторингу інтернет-мережі.

Зазначається, що співробітники управління кримінального аналізу обласного управління НП оперативно зібрали інформацію про дівчат, встановили їхні анкетні дані та місце проживання. В обох громадянок поліцейські вилучили мобільні телефони. За місцем їх мешкання проведені обшуки. Зараз із ними працюють слідчі.

"Подію кваліфіковано як пропаганда війни та розпочато кримінальне провадження. За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років", - наголосили у поліції.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання однієї з жінок поліцейські виявили полімерний пакетик з канабісом. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці оприлюднили відео, на якому зафіксовано дві дівчини, одна з яких каже "...слава Росії". Також поліцейські зробили відеозапис допиту, під час якого прихильниця агресора вже ридає та запевняє, що просто хотіла "набити" лайки. Також вона стверджує, що нібито не розуміла, чим для неї може скінчитися проросійська пропаганда й була п’яною тощо.

Зрадники України

Нагадаємо, в Одесі судитимуть колишнього журналіста, який на замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН ТВ" знімав постановочне відео про мобілізацію у місті. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "військкома" місцевого центру комплектування. Вони записали постановочне інтерв'ю, зміст якого колаборанти отримали від пропагандистів РФ. Згодом ця пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі "РЕН ТВ" та у мережі Інтернет.

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