Він намагався отримати таємні відомості, використавши свій доступ до серверів держустанови.

Затримано агента російської ФСБ, який у жовтні влаштувався до Запорізької обласної військової адміністрації, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Про це повідомила Служба безпеки України.

"Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону", - сказано в повідомленні. При цьому, щоб отримати таємні відомості, російський "кріт" намагався використати свій доступ до серверів держустанови.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно затримали зловмисника і тим самим запобігли передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

В СБУ зазначають, що у вересні цього року затриманий з власної ініціативи запропонував окупантам свою "допомогу" у війні проти України через один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах.

"Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася. Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру", - повідомляє СБУ.

З окупантами спілкувався через анонімні чати у месенджері. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Затримання зрадників в Україні

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині 8 років тюрми отримала багатодітна матір, яка здавала ворогу позиції ЗСУ

Жінка після звільнення Чернігівської області від окупації продовжила активно співпрацювати з ворогом, збирала інформацію про рух та розташування підрозділів і військової техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури. Через телеграм-канал жінка відправляла зібрані відомості представнику РФ, за що отримувала грошову винагороду.

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