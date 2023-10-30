Його спільника, який зіграв військкома, вже засудили до 7 років тюрми.

В Одесі судитимуть колишнього журналіста, який на замовлення російських пропагандистів знімав постановочне відео про мобілізацію у місті. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Зокрема, слідством встановлено, що одесит, який колись працював у одному з місцевих ЗМІ, спільно зі своїм приятелем на замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН ТВ" створили аудіовізуальний твір з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.

На виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП, де "військком" розповідав, як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

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Зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв'ю, колаборанти отримали від російських пропагандистів.

"Ворожа пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі "РЕН ТВ" та у мережі Інтернет", - розповіли у прес-службі.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта вилучено амфетамін.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому інкримінують колабораційну діяльність та незаконний обіг психотропів (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 309 КК України).

Його спільника, який виконував роль "військкома", вже засуджено до 7 років ув’язнення.

За даними обласного управління СБУ, одесита, який виготовляв постановочні відео на замовлення російських телеканалів, затримали оперативники спецслужби у серпні цього року.

"Встановлено, що колишній оператор Одеського державного телебачення після повномасштабного вторгнення РФ активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та почав з ними контактувати", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, зловмисник погодився відзняти на їхнє замовлення провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "військкома" місцевого центру комплектування.

Відзнятий фейк вийшов в ефірі російського "РЕН ТВ", звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Ініційовані СБУ психологічна та лінгвістична експертизи цього відео підтвердили факт злочинних дій фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони та електронні носії інформації з доказами злочину. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Спільник екс-журналіста отримав 7 років тюрми

На початку жовтня в Одесі до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка, який разом з колишнім журналістом робив фейкові пропагандистські ролики про мобілізацію в Україні.

Фігурант спільно зі своїм приятелем – колишнім журналістом – на замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН ТВ" створили аудіовізуальний твір. Відео містило фейкову інформацію щодо обставин мобілізації в Одесі. Засуджений був "актором" у постановці.

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