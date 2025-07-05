Під час повітряної тривоги перебування людей біля моря заборонено.

На Одещині офіційно відкрили майже три десятки пляжів та пляжних зон, більшість з них – в обласному центрі.

"Попри все, на Одещині триває оздоровчий сезон! Одеська ОВА вже погодила відкриття 29 пляжних зон, з них 27 - в Одесі", - заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зокрема, в Одесі офіційно відкриті пляжі "Ітака", інклюзивний пляж "Безмеж", "Буфет" на Малому Фонтані, "Гранд Петтін", "Куба", "Калетон", муніципальні пляжі "Чайка" та "Курортний", "Сігал Біч", "Паблік", "Андерхілл", "Ліберті", "Ібіца", "Варадеро", "Кораблик", "Ківі", 5 ділянок "Соло Біч", пляж "Кокос", "Кокос-Курортний", дві зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег", "Ланжерон" та муніципальний пляж для людей з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтану.

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Ще два пляжі відкрито в області: Центральний міський пляж (місто Чорноморськ) та пляж у селищі Приморське (Ізмаїльський район).

За словами Кіпера, можуть бути відкриті додаткові ділянки після проходження перевірок.

"Під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів - перебування людей біля моря заборонено!" - підкреслив посадовець.

Відпочинковий сезон на Одещині

Я писав УНІАН, за словами очільника військової адміністрації Олега Кіпера в цьому сезоні в Одесі та області хочуть відкрити пляжів удвічі більше, ніж торік – загалом понад сорок пляжів. Першими були офіційно відкриті 12 пляжних зон, 11 з них в Одесі та Чорноморську - інклюзивного "Безмеж", "Гранд Петтін", "Ітака" (Аркадія), "Куба", "Калетон", "Сігал Біч" тощо.

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