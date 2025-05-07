Умова для відкриття пляжу – наявність укриття.

В Одесі та Одеській області цього літа хочуть відкрити пляжів удвічі більше, ніж торік, - понад сорок. Як пояснив в ефірі телемарафону очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, він підписав відповідне розпорядження про початок підготовки до оздоровчого сезону.

"Сьогодні дуже, дуже багато наших військових, їх сімей також залучені до цього процесу. Найкрутіший вітамін – це наше сонце, море, який бійці отримують під час сезону. Сьогодні й бізнес, і комунальники проводять підготовчі заходи до його відкриття", - сказав Кіпер.

Він уточнив, що підготовка передбачає перевірку на безпеку, обов’язкову наявність укриття, бо російські окупанти постійно запускають ударні дрони з боку Чорного моря, які прямують не тільки на Одесу, а й на низку інших регіонів України. За словами посадовця, в цьому році офіційно відкриють понад сорок пляжів, тоді як торік їх було близько двох десятків.

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"Торік було близько 20, але бізнес, комунальні підприємства вже мають досвід… Хотів би, щоб таких перевірених, безпечних пляжів було якомога більше", - наголосив Кіпер.

Він пояснив, що влада зацікавлена у відкритті саме перевірених пляжів, бо люди так чи інакше прямують до узбережжя, наражаючи себе на небезпеку на офіційно заритих для відпочинку прибережних ділянках.

Пляжі в Одесі під час війни

Як писав УНІАН, на початку червня 2024 року в Одесі почали офіційно відкривати пляжі, першим з яких став "Калетон". Тоді йшлося, чиновники підписали спільний із командувачем оперативного стратегічного угруповання військ "Одеса" наказ про доступ людей до Чорного моря. Загалом було відкрито близько двох десятків пляжів - в Одесі, Одеському районі, та одну лагуну в Ізмаїльському районі області.

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