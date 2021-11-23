Один морг і 250 розтинів на тиждень: як працюється патологоанатомам у часи пандемії СOVID-19

Львівщина – одна з областей, де впродовж цієї хвилі коронавірусу фіксували найбільший добовий приріст захворюваності та найвищий показник смертності пацієнтів з СOVID-19. Зараз статистика ніби пішла на спад, проте щодоби в області й надалі вмирає понад десяток людей з коронавірусом. УНІАН дізнавався, в яких умовах доводиться працювати медикам та патологоанатомам.

"Такої рекордної кількості летальних випадків раніше не було"

Україні вдалося пройти пік захворюваності найтяжчої хвилі коронавірусу без запровадження загальнонаціонального локдауну. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Проте, за його словами, розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців та дотримуватись протиепідемічних норм, адже ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий.

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Наталія Матолінець розповідає, що через стрімке поширення коронавірусу медична система працювала на межі.

"Якщо люди не будуть свідомо дотримуватись правил особистої безпеки, не вакцинуватимуться, то ми опинимось на межі колапсу медичної системи. У жовтні-листопаді ситуація була трагічна, за кожною цифрою в статистиці стоїть чиясь доля. Під час цієї хвилі захворюваності вдвічі зросла кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії і штучної вентиляції легень. Такої кількості тяжких хворих у нас не було жодного разу. Такої рекордної кількості летальних випадків в нас теж раніше не було", - говорить медик.

Читайте такожКовідна амністія в Україні. Бути чи не бути анонімній вакцинації проти COVID-19

Матолінець наголошує, що штам коронавірусу "Дельта" стрімко та агресивно вражає молодих людей. За 24 години з невеликої зони пошкодження легень пацієнт може потрапити в страшний респіраторний стрес та раптово померти.

Робота без вихідних і перерв

Станом на зараз у Львові щодоби помирає по 11-15 пацієнтів з коронавірусом. Розтин тих, хто вмирає у лікарні швидкої допомоги, проводять там же, у Міському патологоанатомічному центрі. Решту, у тому числі з області, везуть до обласного патологоанатомічного бюро, розташованому у Львові на вулиці Пекарській. За час пандемії COVID-19 тут провели тисячі розтинів.

"Патологоанатомічна служба Львівської області складається з двох закладів – Львівського обласного патологоанатомічного бюро, до складу якого входить 14 лабораторій в області, та Міського патологоанатомічного центру, який є відділенням лікарні швидкої медичної допомоги. До цього тижня ми спаду не бачили, поки що йде лише підйом, - розповідає УНІАН начальник обласного патологоанатомічного бюро Борис Рібун. - Якщо на початку жовтня було за тиждень 100-130 розтинів, то минулого тижня було 250. В день буває по-різному – проводимо від 20 до 70 розтинів тіл людей, померлих від ковіду".

За його словами, варто порівняти цей рік з попереднім, щоб зрозуміти, наскільки нищівним є COVID-19.

"Торік через наш заклад пройшло 1165 випадків підтвердженого коронавірусу і десь приблизно 200 непідтверджених (тобто, то могла бути ГРВІ або грип). В поточному році, станом на 18 листопада, у нас було 2298 людей. І врахуйте, що рік ще не закінчився. Тому з певністю можу сказати, що ця хвиля COVID-19 - сильніша і складніша більш ніж у два рази, ніж попередні", - підкреслює Борис Рібун.

Медик розповідає, що за день мусять провести розтини усіх тіл, які поступають. Розтин одного померлого з коронавірусною інфекцією або підозрою на неї триває близько 1,5 години, але може і довше – усе залежить від комплекції людини. Тож працювати доводиться і в позаробочий час.

"Мусимо виконати всю роботу. З вересня працюємо практично без вихідних, але найскладніше було на початку листопада", - каже Рібун.

"Від померлого заразитися неможливо"

Патологоанатом запевняє, що заразитися ковідом від померлого неможливо. Але співробітникам моргів доводиться працювати у тих самих умовах, як у інших медиків у ковідних відділеннях.

"Тобто маємо ті ж засоби індивідуального захисту, комбінезони, респіратори", - розповідає він.

"На початку пандемії була велика настороженість, адже ніхто не знав до кінця, з чим маємо справу, - зазначає патологоанатом. – Тому тоді були більш жорсткі заходи: покійників перевозили тільки у мішках, видавали теж лише у мішках. Але тепер тіла привозять на ношах, накритих лише продезінфікованим простирадлом, після розтину тіло обробляють, бальзамують, і його можна одягати, вкладати у труну, дезінфікувати труну й видавати родичам. Тіло вже не заразне, але лише за цих умов".

За словами Рібуна, як правило, вмирають люди літні, тучні, які мають супутню патологію (наприклад, діабет, або проблеми з серцем), тож тіло може бути наводнене і протікати. Тому його треба обробити – забрати рідину, продезінфікувати й забальзамувати.

"Ми вже майже рік видаємо на поховання тіла нормально – без мішків і в звичайних трунах. Але, так, є випадки, коли навіть священники (причому різних конфесій) можуть собі дозволити сказати, мовляв, не піду на поховання померлого від ковіду, бо боюся заразитися. Але при цьому в церкві на службі Божій повно людей, і байдуже, що карантин", - каже Борис Рібун.

Читайте також"У реанімації - 25-річні": головлікар однієї з київських лікарень розповіла, що COVID-19 став дуже агресивним стосовно молоді (відео)

Найстрашніше, зізнається медик, що під час цієї хвилі коронавірус досить "помолодшав". Якщо торік вмирали люди, в основному, старші, то зараз багато молоді.

"В основному, вік померлих від 60 років і старше, це більшість. Але у цю останню хвилю з’явилися і 20-30-річні люди, є навіть кілька породіль. Це страшно…", - зазначає Рібун.

Держава обіцяє доплату

Наразі депутати Львівської обласної ради на сесії внесли зміни до програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 рік. Зокрема, завдяки перевиконанню бюджету, понад 10,8 млн гривень вирішили скерувати на додаткові виплати для медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19. У тому числі й патологоанатомам. Працівники обласного патологоанатомічного бюро за роботу з тілами хворих, померлих внаслідок СОVID-19, мають отримати доплату до заробітної плати на загальну суму майже 2 мільйони гривень.

"Торік нам теж виділили гроші на доплату, не в повному обсязі, звичайно, не 300%, як обіцяли, але вийшло десь приблизно 100%. Суму поділили на два транші і виплатили", - розповів Рібун.

Тож медик сподівається, що не обдурять і зараз. Адже зарплата у лікарів, які щодня бачать смерть, не така вже й висока.

Мирослава Бзікадзе

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter