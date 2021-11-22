Українці вже понад місяця роблять більше ніж 1,6 млн щеплень за тиждень.

Ризик повторного спалаху захворювання на коронавірус в Україні все ще дуже високий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Україні вдалося пройти пік захворюваності самої тяжкої хвилі без введення загальнонаціонального локдауну", - сказав міністр.

Проте, за його словами, розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців та дотримуватись протиепідемічних норм.

"Європа палає по другому колу, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий. Зокрема, горить Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди", - підкреслив очільник МОЗ.

Також він повідомив, що Україна вже понад чотири тижні утримує темпи вакцинації на рівні 1 мільйон 600 тисяч щеплень за тиждень.

"Цього тижня було зроблено 1 мільйон 718 тисяч щеплень. Найбільше, в перерахунку на 100 тис. населення, вакцинували за тиждень місто Київ, Київська, Рівненська, Дніпропетровська та Черкаська області", - сказав міністр.

Серед аутсайдерів, за словами Ляшка, знову Закарпатська область.

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Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 21 листопада виявлено 7 тис. 464 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 579 дітей та 74 медпрацівника.

З коронавірусною хворобою госпіталізовано 2 тис. 501 особа, померли – 326, одужали – 10 тис. 540 осіб. За добу було зроблено 37 тис. 163 тестування.

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко