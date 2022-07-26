Разом з питанням проведення псевдореферендума російські окупанти розглядають можливість перейменувати українське місто Маріуполь у Жданов.
Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов", - повідомив Андрющенко.
Нагадаємо, окупанти надають маріупольцям як питну непридатну для споживання воду, яку набирають в річках Маріуполя. За дослідженнями спеціалістів, вода має в своєму складі коліформні бактерії. "Простою мовою, воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальною речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб (зокрема дизентерії)", - наголосив він.
Андрющенко також повідомив, що для часткового розселення містян в Приморському районі окупанти будують бетонні бараки. "Путінки" йдуть на зміну "хрущьовкам", - додав він.
Також нещодавно повідомлялося про шалені ціни на харчові продукти у Маріуполі.