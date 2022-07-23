Окупанти продають маріупольцям продукти з націнкою у 200-300%.

У Маріуполі окупанти продають місцевим мешканцям продукти з націнкою у 200-300%.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Питна вода на розлив по 4 грн за літр. 25 гривень за буханку звичайного хліба. Кіло м’яса - 500 гривень, а десяток курячих яєць - 45 гривень. Така цінова політика окупантів у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Такі ціни шокують, адже у самому місті майже немає роботи.

"Таким чином російські окупанти та їх посібники, з одного боку, підштовхують людей йти на принизливі та небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів, а з іншого - просто обкрадають і без того змучене населення", - пояснили у міськраді.

Як повідомляв УНІАН раніше, споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях Луганської області майже на 40% дорожчий, ніж на підконтрольній уряду території.

Зокрема, значно дорожчі за українські такі продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%.

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