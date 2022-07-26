Фахівці дослідили проби води, яку загарбники називають питною та очищеною.

Російські окупанти намагаються поїти маріупольців водою з фекаліями. Однак вони називають цю воду "питною та очищеною".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фахівці дослідили проби води, яку загарбники привозять маріупольцям для приготування їжі та вживання.

"Вода має в своєму складі – коліформи. Простою мовою: воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальною речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб (зокрема дизентерії)", - зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що воду, яку видають за питну, пити не можна. Її набирають в річці Кальчик. Тепер це підтверджено дослідженням.

24 липня з'явилася інформація, що нетверезі рашисти кинули гранату на подвір'я до мирних мешканців Маріуполя - є поранені.

Також нещодавно повідомлялося про шалені ціни на харчові продукти у Маріуполі.

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