Окупанти стверджують, що жителі не хочуть евакуюватися. Зараз людей рятують волонтери з правого берега.

Окупанти кинули напризволяще жителів лівого берега Дніпра в Херсонській області, евакуація населення з затоплених районів фактично не проводиться. Про це самі жителі розповіли російському опозиційному виданню ASTRA.

Відзначається, що жителі окупованих Олешок і Голої Пристані всю ніч намагалися врятуватися від повені. Багато будинків затопило повністю - люди сидять на дахах. Оскільки окупанти в цьому плані не діють, населення лівого берега змушене самостійно шукати човни.

"Допомагати їм взялися жителі неокупованої частини Херсонської області, для цього був створений спеціальний чат, де постраждалі залишають заявки, а волонтери їх обробляють і займаються порятунком людей", – пише видання.

При цьому публікується відео однієї з таких волонтерських рятувальних операцій. На цих кадрах видно, що човен спочатку пливе через затоплене село, а після зповертає в основне русло Дніпра і далі прямує до правого неокупованого берега.

"Ох*єнний рускій мір, насрати, розламати, вбити, вкрасти і втекти. Сьогодні заборонили родичам в'їзд з човном, поки ситуація була не настільки критична. Черговий геноцид від кацапів", - пише мешканка Олешок.

"Потрібна евакуація літнім людям !!! Сидять на 2-му поверсі будинку - 15 осіб!!!!!! Ліві Саги, провулок Вишневий 24!!!!! Допоможіть!", - пишуть в чаті, де люди залишають заявки на допомогу.

"Ви не уявляєте, що зараз на лівому березі. Орки давно забрали всі човни і катери. Зараз вони стоять у два ряди біля колишнього "Нібулона". Але люди, в основному люди похилого віку, які не змогли виїхати, сидять на дахах будинків і чекають допомоги", — розповідає ще одна жінка.

В цей же час гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що жителі затоплених районів нібито самі відмовляються від евакуації.

"З дорослих жителів мало хто проявляє бажання евакуюватися. Люди хочуть дочекатися поки вода зійде і далі працювати на своїй землі. Проте, все підготовлено для вивезення людей", – заявив він у коментарі російським ЗМІ.

Жителі затоплених селищ розповіли, що всю ніч не могли додзвонитися до російського МНС. До того ж зв'язок почав зникати як такий.

"Ситуація погіршилася. Ми сидимо на даху. Нас не евакуюють. Російська влада вся втекла, нас залишили. Світла немає, зв'язок почав зникати", - розповіли виданню жителі окупованого села Забарине

"Будинки, які були в ста метрах від берега, вже у воді. Військові [російські] пішли порожняком на самому початку, теж нікого не евакуювали. Ніхто ніде не відповідає. Наскільки знаю, вже відповідати нікому, всі втекли. Ми телефони надовго не включаємо, заряджати практично ніде стає. Волонтерів в Забарине, як в Олешках або Голій Пристані — немає. Ми не знаємо, що нам робити", – кажуть жителі Забарино.

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В даний час на правому березі Дніпра, який був звільнений ще восени, українська влада продовжує евакуацію населення із зон підтоплення. Людей вивозять в тому числі в Миколаїв та інші міста України.

В ООН попереджають, що одним з найсерйозніших наслідків від руйнування Каховської ГЕС може стати фактичне знищення сільського господарства на півдні України. А це вже найкритичнішим чином позначиться на продовольчій ситуації в усьому світі.

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