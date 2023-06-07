Станом на 6:00 ранку за районів підтоплення вже евакуйовано 1 тисяча 457 людей.

У Херсонській області після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у найближчі 20 годин рівень води збільшиться ще на метр.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

"Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин", - сказав Прокудін.

Голова ОВА зазначив, що цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася.

"Загалом, станом на ранок, затоплено 1852 будинки на Правобережній Херсонщині. Вже усі працюють, аби допомогти людям, які опинились у зоні підтоплення", - додав він.

За його словами, вночі по допомогу звернулося 13 людей, з яких п'ятеро - це жителі окупованої частини Херсонщини на лівому берез Дніпра.

"Станом на 6:00 ранку евакуйовано 1 тисяча 457 людей, зокрема, з мікрорайону Корабел вивезли 1 тис 286", - повідомив Прокудін.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Рано вранці 6 червня з'явилися відео зруйнованої греблі Каховської ГЕС, через пролом в якій потужним потоком витікає вода з Каховського водосховища. Дуже швидко почалося підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за течією.

Українська влада почала термінову евакуацію населення з правого берега Дніпра в районі Херсона. Паралельно відбулося екстрене засідання РНБО, на якому обговорювався план дій у зв'язку з цією катастрофою. Українська влада звинуватила Росію у цілеспрямованому підриві греблі.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС вже не може бути відновлена в колишньому вигляді. За їхніми підрахунками, за чотири дні Каховське водосховище повністю витече в Чорне море.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що підрив Каховської ГЕС був більше потрібен Росії, ніж Україні, а російська версія того, навіщо б українці могли підірвати греблю, не витримує жодної критики.

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