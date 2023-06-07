Вода може перенести вибухонебезпечні предмети в райони, які раніше вважалися безпечними.

Обвалення дамби Каховської ГЕС, можливо, стало найбільш значним інцидентом нанесення шкоди цивільній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, пише CNN. Він нагадав, що знищено не тільки життєво важливе джерело води для мільйонів жителів Херсонської, Дніпровської та Запорізької областей, а також і ключове джерело сільськогосподарського зрошення на півдні Херсона і в Криму.

Подія вплине на сільське господарство і виробництво продуктів харчування. Серйозні наслідки очікуються в окупованих Росією районах, куди гуманітарні організації все ще намагаються отримати доступ.

Відео дня

Також Гріффітс зазначив, що швидкоплинна вода може перенести міни та інші вибухонебезпечні предмети в райони, які раніше вважалися безпечними.

Він підкреслив, що обвалення дамби вплине на вироблення електроенергії і безпеку Запорізької АЕС. "Шкода, заподіяна руйнуванням греблі, означає, що життя стане нестерпно важким для тих, хто вже страждає від конфлікту", - додав він.

Знищення Каховської ГЕС: наслідки

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, найближчим часом може затопити близько 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правому березі Херсонської області і в кілька разів більше - на лівому.

Вже без джерела води залишилися 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій та 30% - у Дніпропетровській областях України. Там прогнозують, що поля на півдні через рік можуть перетворитися на пустелі.

Крім того, фахівці вже фіксують загибель риб. Загальні збитки від загибелі всіх біоресурсів можуть скласти до 10,5 мільярдів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: