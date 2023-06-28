Жертвами обстрілу стали троє чоловіків.

На Харківщині в селі Вовчанські Хутори внаслідок обстрілу окупантів загинули троє чоловіків. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що сьогодні в обідню пору ворог обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району.

"Внаслідок цього обстрілу загинули одразу троє цивільних жителів с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 45, 48 та 57 років отримали вибухові травми, несумісні з життям", - повідомив керівник ОВА.

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За його словами, інформація уточнюється, на місці працюють екстрені служби.

Ворожі обстріли жителів Харківщини

Майже щодня російські окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області. Зокрема, 17 червня повідомлялося про влучення окупантами протитанковою ракетою у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку села Гур’їв Козачок у Богодухівському районі області.

В автомобілі перебували чотири людини, які загинули на місці.

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