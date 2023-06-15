У лікарні помер чоловік, який мав важкі опіки.

У Кривому Розі зросла кількість жертв російської атаки, яка відбулася 13 червня. У лікарні помер чоловік, який мав несумісні з життям опіки.

Як повідомив очільник ради оборони міста Олександр Вілкул у четвер, 15 червня, загиблий став 13-ю жертвою російської терористичної атаки. "Від опіків, несумісних із життям, сьогодні о 16.50 помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р.н., працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу", - зазначи він.

За словами Вілкула, чоловіка госпіталізували з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 13 червня російські терористи здійснили чергову атаку по Дніпропетровщині. Тієї ночі під ворожий удар потрапила п’ятиповерхівка та складські приміщення у Кривому Розі.

Того ж дня було відомо про 11 загиблих, однак 14 червня у лікарні помер один із поранених. Також відомо про понад 30 постраждалих через російську атаку людей. Внаслідок атаки також пошкоджено близько 400 квартир.

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