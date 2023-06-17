Авто рухалося в напрямку села Гур’їв Козачок.

Російські окупанти влучили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль у Харківській області, унаслідок чого, попередньо, загинули четверо людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що загарбники обстріляли с. Гур’їв Козачок у Богодухівському районі області.

"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту. За попередніми даними, в автомобілі знаходилися чотири людини, які загинули на місці", - написав голова ОВА.

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Синєгубов додав, що деталі встановлюються.

"Це черговий терор росіян проти мирного населення!", - наголосив він.

Обстріли цивільного населення

Як повідомляв УНІАН, 11 червня російські загарбники обстріляли човен з цивільними людьми, які евакуювалися з лівого берега Херсонської області. Окупанти відкрили вогонь у спини людей. Тоді загинули три людини, а ще понад 10 – постраждали.

13 червня росіяни здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. Жертвами обстрілу стали 13 осіб, понад 30 постраждали

Днями окупанти обстріляли Сумську область і поранили трьох дітей.

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