Перша леді пояснила західній аудиторії, чим загрожує Україні їхня "втома" від війни.

Українцям загрожує "смертельна небезпека" бути залишеними на загибель, якщо країни Заходу не продовжать фінансову підтримку. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю BBC.

Розмова відбулася невдовзі після того, як сенатори-республіканці в Конгресі США заблокували ключовий законопроект про допомогу Україні, та після першої за кілька місяців ракетної атаки на Київ.

"Нам дуже потрібна допомога. Простіше кажучи, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що якщо ми це зробимо, ми помремо. І якщо світ втомиться, вони просто дозволять нам померти", – сказала Олена Зеленська.

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Перша леді України наголосила, що українцям дуже боляче бачити, як на Заході згасає "пристрасна готовність допомогти".

"Для нас це питання життя", – сказала вона.

Проблеми із західною підтримкою України – останні новини

Як писав УНІАН, Конгрес США вже понад два місяці не може ухвалити нову програму військової підтримки України. Цього тижня Сенат США знову провалив рішення про виділення допомоги. Попри заклики президента Джо Байдена, який наголошував на важливості підтримки України, республіканці висунули ультиматум, що прив’язує підтримку України до вирішення внутрішніх американських проблем.

У Білому домі попереджають, що раніше виділені кошти на зброю для України скінчаться вже до кінця року. Якщо не буде ухвалено нову програму, поставки американської зброї Україні остаточно припиняться.

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