Законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю не набрав достатньої кількості голосів для просування.

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроекту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

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Зазначимо, що в американському Сенаті засідає 100 осіб. Для проведення голосування за цей законопроект було необхідно набрати 60 голосів від сенаторів. Проте станом на 00:30 7 грудня голоси розділилися порівну: 50 осіб висловилися проти, 50 – за.

Допомога Україні від США: це варто знати

Незадовго до голосування в Сенаті президент США Джо Байден виступив із промовою. Він закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад $60 млрд. Американський лідер наголосив, що якщо дати Путіну перемогти в Україні, бойові дії охоплять країни НАТО. Тоді, за його словами, станеться те, чого зараз так прагнуть уникнути: американські солдати воюватимуть із росіянами.

Раніше Байден різко висловився про можливе припинення надання військової допомоги Україні. Він назвав це "божевіллям". Президент США додав, що така перспектива суперечить інтересам Америки і є "просто неправильною".

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