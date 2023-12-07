Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроекту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.
Законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.
Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.
Зазначимо, що в американському Сенаті засідає 100 осіб. Для проведення голосування за цей законопроект було необхідно набрати 60 голосів від сенаторів. Проте станом на 00:30 7 грудня голоси розділилися порівну: 50 осіб висловилися проти, 50 – за.
Допомога Україні від США: це варто знати
Незадовго до голосування в Сенаті президент США Джо Байден виступив із промовою. Він закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад $60 млрд. Американський лідер наголосив, що якщо дати Путіну перемогти в Україні, бойові дії охоплять країни НАТО. Тоді, за його словами, станеться те, чого зараз так прагнуть уникнути: американські солдати воюватимуть із росіянами.
Раніше Байден різко висловився про можливе припинення надання військової допомоги Україні. Він назвав це "божевіллям". Президент США додав, що така перспектива суперечить інтересам Америки і є "просто неправильною".