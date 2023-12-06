Він висловив переконання, що США повинні забезпечити досягнення успіху Україною на полі бою.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність продовжуват підтримку України для того, щоб РФ зазнала поразки у своїй агресії.

"Ми повинні забезпечити досягнення успіху Україною. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки… Якщо ми цього не зробимо, Путін отримає дозвіл діяти безкарно, а це відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", висловив переконання держсекретар.

Крім того він зауважив необхідність додаткового фінансування для Ізраїлю та мирних мешканців Гази.

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Нагадаємо, питання імміграції і захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке й гальмує схвалення додаткової допомоги Україні. Представники обох партій вели переговори для пошуку компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися через позицію республіканців.

Допомога США Україні

Сьогодні президент США Джо Байден назвав "божевіллям" можливе припинення військової допомоги Україні. Як пише The New York Times, за словами Байдена, нездатність підтримати Україну - "це просто безумство" і це суперечить інтересам США.

При цьому посол України в США Оксана Маркарова заявила, що сьогодні, ймовірно, буде негативне голосування по пакету, де йдеться про допомогу Україні, оскільки залишилось не узгодженим внутрішнє питання між двома партіями Сенату щодо внутрішнього кордону США. Вона наголосила, що важливо, щоб ця допомога була схвалена до 25 грудня.

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