Зеленська поділилась, що бути дружиною президента – означає діяти відповідально, особливо у час війни.

Перша леді України Олена Зеленська зізналась, чим займається, поки її чоловік - президент Володимир Зеленський - приймає надскладні рішення під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.

В інтерв'ю чеському тижневику Respekt Зеленська поділилась, що бути дружиною президента – означає діяти відповідально, особливо у час війни.

Зараз вона не лише матір їхніх дітей, але й дружина, яка теж повинна ухвалювати складні виклики у час російського вторгнення. Тому вона зайнялась питаннями евакуації та медійної підтримки за кордоном.

"Я залишилася і дружиною, і матір'ю. Страх та захист власної сім'ї – не єдине, що зараз треба робити. Я та моя команда намагаємося щодня працювати, щоб допомогти маленьким українцям дістатися безпечного місця. Так було створено ініціативу "Маршрут життя", яка спільно з МОЗ, лікарями Дитячої лікарні у Львові, закордонними медиками, волонтерами та благодійниками евакуює онкохворих дітей зі Львова до Європи, щоб вони могли й надалі боротися із хворобою там", – розповіла перша леді.

Зеленська додала, що зокрема вона активно бере участь в евакуації дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей-інвалідів. Вона контролює увесь процес, аби їх безпечно доставили у європейські міста.

"І ще одна моя місія - розповісти всьому світу, що в Україні йде справжня війна, що гинуть тисячі дорослих та дітей. Продовжую закликати все міжнародне співтовариство не мовчати", – додала дружина президента України.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська висловилася про звірства окупантів в нашій країні і заявила, що президент РФ Володимир Путін перетворюється на маніяка.

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