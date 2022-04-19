"Зараз весь світ намагається розгадати причину такої нелюдяності росіян", - Зеленська.

Перша леді України Олена Зеленська висловилася про звірства окупантів в нашій країні і заявила, що президент РФ Володимир Путін перетворюється на маніяка.

В інтерв'ю чеському тижневику Respekt Зеленська припустила, що таке нелюдське ставлення окупантів до українців може бути пов'язане з тим, що в рідній Росії до них ставляться так само.

За словами першої леді, Путін, отримавши владу, уявив себе вершителем доль і схвалює всі звірства, які загарбники здійснюють на території України.

"Зараз весь світ намагається розгадати причину такої нелюдяності росіян. Моя версія - це перш за все відображення того, як російська влада ставиться до своїх солдатів і взагалі до людей. Це суміш приниженості підлеглих і безкарності сильних. І коли такий принижений підлеглий отримує силу - він стає маніяком, мстить світу", - сказала Зеленська.

Нагадаємо, раніше перша леді Зеленська пояснила, чому більше не намагається донести правду росіянам.

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