На думку дружини президента, це марно.

Перша леді Олена Зеленська висловилася, чому більше не намагається відкрити очі на війну росіянам.

В інтерв'ю CNN вона зазначила, що це марно, і сказала, що зусилля краще направляти на інші країни, де готові приймати правду про те, що відбувається в Україні.

Крім того, дружина президента підкреслила, що більше не варто чекати від неї звернень до росіян.

"Як зробити так, щоб росіяни побачили всі звірства військових? Я все більше схиляюся до думки, що, на жаль, зовсім ніяк, вони сліпі у вірі. Вони не хочуть чути і бачити. Більше до них не буду звертатися", - заявила Олена Зеленська.

Вона уточнила, що на сьогоднішній день головним залишається можливість донести правду до інших держав, які допомагають Україні і підтримують її. Перша леді додала, що спілкується з небайдужими іноземцями за допомогою інтерв'ю в зарубіжних ЗМІ.

Нагадаємо, Зеленська розповіла про перший день повномасштабної війни.

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