Він наголосив, що питання збереження кириличного алфавіту дорівнює "питанню збереження традицій".

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що питання застосування кирилиці в українській літературній мові не піддається жодним сумнівам – ані з філологічної, ані з наукової, ані з політичної точки зору.

Відповідну заяву він зробив у коментарі "Суспільному".

"Це пояснюється тим, що Україна за свою тисячолітню історію занадто багато втратила у боротьбі з іншомовними запозиченнями й впливами, тому в Україні не пройшло "ополячення", не пройшло "онімеччиння", зрештою і спроба "зросійщення" у період колонізаторської політики зазнали свого фіаско", — наголосив він.

За словами омбудсмена, саме тому збереження українського письма є захистом української мови та забезпечення функціонування української мови як державної. Водночас він зауважив, що латиниця частково присутня в українському просторі та традиції.

"Питання фонетичного транскрибування є абсолютно коректними, коли заповнюють закордонні паспорти, дають другий підпис назвам вулиць, іншим географічним назвав, якими послуговуються наші іноземні гості, у міжнародному документообігу та діловодстві", — вказав Кремінь.

Він наголосив, що питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, адже найбільша кількість українських текстів, досліджень, літописна традиція, стародруки та українські пісні написані українською абеткою — тобто кириличним шрифтом. Водночас дискусії щодо послуговування елементів латинки в українському літературному просторі Кремінь запропонував залишити науковцям, винятково для окремих сфер, які, "очевидно потребують такого".

"Наразі сьогодні проблем із тим, щоб це актуалізовувати, немає. Що стосується іншого питання, яке порушив пан Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, що треба підвищувати рівень володіння іноземними мовами, зокрема англійською, — я поділяю такий принцип", — наголосив він.

Раніше Кремінь відреагував на ідею секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, який пропонує впровадити в Україні латиницю замість кирилиці.

За словами Креміня, слова Данілова - це не ініціатива, а необґрунтована розмова.

"Я вчений, я не можу безпідставно про такі речі говорити. В першу чергу пан Олексій повинен дати розширену позицію. Я поки не бачу предмет дискусії, так як не було обґрунтувань. Була фраза, тому в першу чергу він сам повинен її коментувати. Якщо він прокоментує, тоді і ми будемо говорити. Чи була така дискусія щодо переходу? Я вам скажу навіть більше, про це ніхто і не говорить і ніколи не говорив", - запевнив він.

На завершення Кремінь додав, що поки не бачить предмета для обговорення.

Латиниця в Україні: що запропонував Данілов

Секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловився за перехід української писемності на латиницю. Крім того, він заявив, що англійська мова, як і українська, в Україні має бути обов'язковою.

"Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов'язковою. Тому що, якщо ми говоримо про цивілізований світ, то англійська мова - це мова цивілізованого спілкування", - заявив він.

Автор: Дмитро Захаров