Раніше з подібною пропозицією виступив секретар РНБО.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на ідею секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, який пропонує впровадити в Україні латиницю замість кирилиці.

Як пише Телеграм-канал "Политика Страны", чиновник не висловив явного захоплення від такої пропозиції.

"Якщо чесно, як так і не зрозумів власне суті того, що було запропоновано. Це ж ініціатива, вона без пояснень, тому я навіть не знаю, що коментувати", - сказав він.

За словами Креміня, слова Данілова - це не ініціатива, а необґрунтована розмова.

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"Я вчений, я не можу безпідставно про такі речі говорити. В першу чергу пан Олексій повинен дати розширену позицію. Я поки не бачу предмет дискусії, так як не було обґрунтувань. Була фраза, тому в першу чергу він сам повинен її коментувати. Якщо він прокоментує, тоді і ми будемо говорити. Чи була така дискусія щодо переходу? Я вам скажу навіть більше, про це ніхто і не говорить і ніколи не говорив", - запевнив він.

На завершення Кремінь додав, що поки не бачить предмета для обговорення.

Латиниця в Україні: що запропонував Данілов

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловився, що англійська мова, як і українська, в Україні має бути обов'язковою. "Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова повинна бути обов'язкова. Тому що, якщо ми говоримо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування", - заявив він.

Також, на його думку, треба позбутися кирилиці й перейти на латиницю.

Автор: Юрій Годован