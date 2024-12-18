Рішення про надання Бюро доступу до такої інформації суд ухвалив ще у вересні.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалив рішення щодо надання співробітникам Бюро економічної безпеки доступу до інформації про всіх українців, що зареєстровані та отримують доходи на платформі OnlyFans.

Про це йдеться у відповідному рішення суду, ухваленому ще 20 вересня. Так, суд надав групі детективів Бюро тимчасовий доступ до інформації "про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на платформі OnlyFans, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також іншу інформацію (відомості) стосовно творців платного контенту, яка є у розпорядженні ДПС".

У ЗМІ повідомляють, що після отримання доступу до інформації про таких користувачів, співробітники БЕБ почали приходити до них із обшуками в рамках провадження, відкритого за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

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Юристка Леся Михайленко зазначила, що з обшуками приходили до тих моделей платформи, хто задекларував свої доходи та сплатив податки.

"БЕБ взяв у ДПС список і тепер працює по списку моделей з OnlyFans, які не мають жодного відношення до справи від липня 2024 року. Судові ухвали на обшук ґрунтуються на сфабрикованих матеріалах слідства, де вказані нереальні суми незадекларованих доходів, а також ніби існуючий взаємозв'язок із попередньою справою. При цьому ні слова про сплачені податки", – пише правниця.

На ситуацію відреагував народний депутат Ярослав Железняк. Він акцентував, що " обшуки і [стаття] 212 для тих хто сплатив податки не ок. Не ок одночасно вимагати платити податки за порно і так само одночасно залишити кримінальну відповідальність за виготовлення".

"Тому я дуже сподіваюсь, що: БЕБ зараз займуться чимось іншим. І ця прикра ситуація буде швидко пройдена. Всі інші, і тут в першу чергу правоохоронний блок, теж поки стримає своїх орлів, щоб ті не побіжали по 301-ій статті. Ми, депутати, декриміналізуємо виготовлення дорослого контенту. Начебто все же для комітету готово. Всі сплатять податки і будуть далі займатися своєю роботою. Кожен своєю", – додав нардеп.

Робота OnlyFans в Україні: інші новини

У грудні народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що 350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 мільйона гривень доходу. Ними було сплачено 59 мільйонів гривень ПДФО та військового збору.

Раніше нардеп Ярослав Железняк розповідав, що у Верховній Раді тривають дискусії щодо декриміналізації порноіндустрії, зокрема сервісу OnlyFans. Він також розкритикував статтю 302 КК України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), назвавши її "досить ідіотською" через можливість широкого трактування.

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