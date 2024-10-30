Нардеп також розкритикував статтю 302 КК України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), назвавши її "досить ідіотською" через можливість широкого трактування.

У Верховній Раді тривають дискусії щодо декриміналізації порноіндустрії, зокрема сервісу OnlyFans. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк в ефірі проєкту "Україна сьогодні".

"У нас податкова отримує мільйонні надходження від сервісу OnlyFans (...) Тому, коли ми говоримо, що це заборонено і одночасно просимо заплатити за це податки, це називається "шизофренія", - зазначив він.

Нардеп також розкритикував статтю 302 КК України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), назвавши її "досить ідіотською" через можливість широкого трактування.

"З одного боку вона, напевно, передбачає історію з борделями, але з іншого - вона настільки широко сформульована (...) Будь-яке місце, де відбуваються сексуалізовані дії, наприклад, кінотеатри, де молода пара вирішила зайнятися чимось, окрім перегляду фільму... Власника кінотеатру за цією статтею можуть посадити", - додав Железняк.

OnlyFans платить податки в Україні

Так званий "податок на Google" забезпечив надходження до бюджету за 4 квартал 2023 року понад 2,5 млрд гривень. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

За його словами, найбільшими платниками в IV кварталі 2023 року стали: Google; SONY; Etsy; Apple; Meta Platforms; Wargaming Group; Netflix.

"А для тих, хто вже традиційно слідкує за сервісом OnlyFans, зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила 1,273 млн доларів", - зазначив Гетманцев.

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