Гетманцев наполягатиме на включення до порядку денного ВР законопроєкту про декриміналізацію порнографії.

На сьогодні 350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 мільйона гривень доходу, повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

"Сплачено 59 мільйонів гривень ПДФО та військового збору. Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу", - написав він у себе в Тelegram-каналі.

Гетманцев зазначив, що той факт, що моделі не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. За його словами, правоохоронці такий підхід розділяють.

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"Окремо по переслідуванню по ст.301 КК ("Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" - УНІАН). Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати", - написав депутат.

Він додав, що буде наполягати на включенні законопроєкту колег про декриміналізацію цієї статті до порядку денного парламенту.

Декриміналізація порнографії – що відомо

У листопаді у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким передбачено скасувати кримінальну відповідальність за зняття і поширення дорослими людьми відео інтимного характеру.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, згідно з проєктом закону, кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) тапорно з дітьми і розповсюдження серед дітей.

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