За словами нардепа, засідання комітету має відбутися вже цього тижня.

До оборонного комітету Верховної ради України хочуть викликати представників Сухопутних військ ЗСУ, аби обговорити доцільність продовження терміну на оновлення військово-облікових даних громадянами.

Як розповів у коментарі LB.ua член оборонного комітету, нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, законопроект про продовження оновлення персональних даних військовозобов’язаних після 18 липня вже зареєстровано у парламенті. Комітет нацбезпеки та оборони на закритому засіданні планує заслухати інформацію щодо перебігу оновлення даних у ТЦК СП українцями.

"Ми, все ж таки, повинні викликати на закритий комітет представника Сухопутних військ, запитати у нього безпосередньо, чи потрібно подовжити відповідні терміни", – наголосив Федієнко.

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За словами нардепа, засідання комітету має відбутися вже цього тижня.

Терміни оновлення облікових даних

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, у військовозобовʼязаних громадян є 60 днів на оновлення своїх облікових даних. Зробити це можна через додаток "Резерв+", у ТЦК та СП або в ЦНАПі.

У Раді вже порушували питання можливості збільшення цього терміну, адже ТЦК можуть не впоратися із напливом людей. Пропонується дати на це не 60 днів, а 150.

У Міністерстві оборони ж наголошували, що після першої декади динаміка оновлення даних цілком гідна. Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін зауважував, що якщо надалі зберігатиметься такий темп, то всі військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої дані протягом відведених на це 60 днів.

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