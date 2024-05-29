Депутати пропонують зміну терміну з 60 на 150 днів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується збільшити термін оновлення даних для військовозобовʼязаних до 150 днів.

Так, проект закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних зареєстровано під номером 11305 сьогодні, 29 травня.

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В коментарі УНІАН народний депутат, співавтор законопроекту Володимир Арʼєв розповів, що термін пропонують продовжити на 90 днів. "Мова йде про зміну терміну з 60 днів на 150, тобто продовжити на 90 днів. Для того, щоб не вводили штрафи через 60 днів, оскільки система ТЦК просто фізично буде не здатна пропустити абсолютно всіх, кому доводиться приходити особисто в центри комплектації через те, що їхні дані потребують додаткового уточнення", - заявив він.

За словами депутата, нинішнього формату додатку "Резерв+" також недостатньо.

"І таких людей насправді дуже багато. І часто це люди, які не отримали повістку, не вручили їй особисто. Або ж це люди, які вже уточнили свої дані, але чомусь в системі "Оберіг" вони не були внесені чи були внесені неправильно", - пояснив парламентар.

Мобілізація в Україні

Оновлений закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Передбачено, усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок "Резерв+".

У випадку неуточнення протягом 60 днів військовозобов’язаним своїх даних повістка буде надсилатися йому поштою. Тобто, такі правила почнуть діяти з середини липня.

Чоловіки, які були зняті з військового обліку через від'їзд за кордон на строк понад три місяці, мають до 16 червня особисто приїхати в Україну та прийти до тимчасового центру комплектування та стати на військовий облік.

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