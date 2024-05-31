Раніше спікер Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що застосунок "Резерв+" або виписка з ЦНАПу не замінює військово-облікового документа.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що оновлення даних через застосунок "Резерв+" якраз і передбачає, що людина, яка оновила ці дані, не може бути оштрафована.

Утім, за його словами, це не позбавляє його від необхідності надалі особисто відвідати ТЦК.

"Юридично "Резерв+" дає можливість оновити дані. Значить, ти не підпадаєш під адміністративний штраф. Після цього, чи потрібно фізично прийти - безумовно, треба, але ти вже виконав норму закону, оновив свої дані", - заявив він у коментарі УНН.

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Раніше спікер Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що застосунок "Резерв+" або виписка з ЦНАПу не замінює військово-облікового документа. За його словами, штраф у 25 тис. гривень можуть отримати навіть ті чоловіки, які оновили дані, але не взяли із собою на вулицю військово-обліковий документ. А це означає, що чоловіків від 18 до 60 років, які не мають при собі цього документа, чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

В Офісі омбудсмена з цим не згодні, Лубинець зазначає: "Ми зараз із цим розбираємося, тому що ми це трактуємо, що встановленого застосунку з оновленими даними достатньо для того, щоб показувати, що ти пройшов цю процедуру".

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у Міноборони також повідомляли, що з 18 червня (дата набрання чинності законом про мобілізацію) у "Резерв+" з'явиться QR-код, який можна буде використовувати, як повноцінний військовий обліковий документ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і вступу в дію нового закону про мобілізацію.

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