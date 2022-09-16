Лубінець вважає, що їх могли катувати.

У масовому похованні людей під звільненим Ізюмом знайшли тіла українських військовослужбовців, яких могли катувати під час окупації.

Про це Радіо Свобода розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він відвідав місце захоронення військових Збройних Сил України.

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"Є факти - наприклад, зв’язані руки - що їх катували і вбивали впритул", - зазначив він.

Також він розповів про поховання цілих сімей, в тому числи з дітьми.

"Масштаби просто вражають. Всі вони були вбиті під час окупації і під час того, як російська армія наступала на нашу територію", - сказав Лубінець.

Раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що поблизу Ізюма знайшли орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Правоохоронці знайшли два тіла з відрізаними вухами і застреленими з вогнепальної зброї. Їх поки не змогли ідентифікувати.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні Сили України почали контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область вже деокупована.

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