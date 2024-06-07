Він також розповів який вибір матимуть 10% незаброньованих поліцейських та рятувальників.

Ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу Нацполіції та ДСНС, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що відповідно до постанови Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.

"Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", - написав він у Telegram. Відео дня

Міністр додав, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав ЗСУ, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

"Щодо рятувальників, наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", - додав Клименко.

Мобілізація в Україні

Оновлений закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, зменшить кількість держслужбовців, які підлягають бронюванню. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, держслужбовці, без яких державна, судова влада не зможе функціювати, будуть заброньовані. Але якщо говорити про категорії Б та В - тепер бронюватимуться на 50%, а отже велика кількість людей підлягатиме мобілізації на загальних засадах, якщо ці люди є військовозобов'язаними. Він також додав, що всі військовозобов'язані, які навіть мають право на бронювання, з 18 травня повинні прийти до ТЦК і оновити свої дані.

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