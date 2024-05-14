Всі військовозобов'язані, які навіть мають право на бронювання, з 18 травня повинні прийти до ТЦК і оновити свої дані.

Оновлений закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, зменшить кількість держслужбовців, які підлягають бронюванню, повідомив в ефірі телемарафону Дмитро Лазуткін – речник Міністерства оборони України.

"Держслужбовці, без яких державна, судова влада не зможе функціювати, будуть заброньовані. Якщо говорити про зміни, то це те, що держслужбовці категорії Б та В тепер бронюватимуться на 50%. Тобто якщо категорія А – це вищий корпус держслужби, то всі інші бронюватимуться не більше, ніж на 50%. Такі нововведення, тепер велика кількість людей підлягає мобілізації на загальних засадах, якщо ці люди є військовозобов'язаними", – сказав Лазуткін.

Він також додав, що всі військовозобов'язані, які навіть мають право на бронювання, з 18 травня повинні прийти до ТЦК і оновити свої дані.

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"Оскільки закон, який набуває чинності 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свої данні в ТЦК, електронному кабінеті, або ж у ЦНАП прийти. Є три варіанти принаймні. Навіть ті, які не підлягають бронюванню, але в них є підстави для відстрочки, як от багатодітні батьки тощо, вони теж мають прийти", – пояснив Лазуткін.

Закон про мобілізацію: останні новини

18 травня набирає чинності оновлений закон про мобілізацію. За словами Дмитра Лазуткіна новий закон має змінити підхід до війни в усій Україні.

Крім того, в Україні суттєво збільшили штрафи за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку. Зокрема, за порушення правил військового обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

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