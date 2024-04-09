В Мінкульті назвали неповагою і примітивною оцінкою діяльності висококласних майстрів своєї справи.

В Міністерстві культури та інформаційної політики України відповіли хейтерам у зв'язку із зневажливим ставленням до працівників циркових колективів, які отримали бронювання від призову на військову службу під час війни.

Про це виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, його обурило зневажливе ставлення навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа.

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"Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", - наголосив Карандєєв.

Також він відзначає, що не можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою.

"Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" - не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи", - додав в.о.міністра.

За його словами, специфіка роботи цього колективу - це постійні гастролі по всій території України, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

Так, за 2023-й рік колективом було проведено 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях.

"Обов’язок влади - забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання", - підкреслив Карандєєв.

Він пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення встановлений Урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа незмінний.

"Нововведень не було. Ми бронювали і бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків без яких робота цих закладів неможлива", - додав Карандєєв.

За його уточненням, це дуже незначна кількість людей.

При цьому, Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб.

"Так! Лише 14 працівників! Це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу! Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівника, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються", - заявив в.о.міністра.

Карандєєв наголосив, що йому не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом.

"Я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму", - відзначив урядовець.

Також він зазначив, що 8 працівників Дирекції пересувних циркових колективів України сьогодні захищають нашу Батьківщину у складі ЗСУ.

Окремо в.о.міністра пояснив про бронювання працівників медіа.

"Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована", - повідомив він.

Бронювання працівників циркових колективів

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін обурився статусом "Пересувного цирку України" як критично важливого підприємства.

На сайті Мінкульту є ряд наказів від лютого та березня, в яких ідеться про підтвердження статусу критично важливого підприємства, зокрема для ДП "Державна циркова компанія України", ДП "Національний цирк України", ДП "Запорізький державний цирк", ДП "Харківський державний цирк ім. Ф.Д. Яшинова", ДП "Одеський державний цирк" та ДП "Львівський державний цирк".

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